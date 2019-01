Sedici minori non accompagnati trasferiti improvvisamente dalle strutture del Comune a quelle statali, la consigliera Lodi presenta un’interrogazione urgente

Genova. Alcuni giorni fa senza preavviso 16 minori stranieri non accompagnati sono stati trasferiti da alcune strutture comunali per minori (Cea, Comunita’ di Accoglienza Residenziale per minori) a strutture specifiche per minori non accompagnati. Un trasferimento di cui non si conoscono le ragioni ma che soprattutto va a interrompere i percorsi educativi e formativi di questi ragazzi e dei loro operatori.

Per far chiarezza sull’episodio la consigliera comunale del Pd Cristina Lodi martedì presenterà un’interrogazione urgente all’assessore al sociale Francesca Fassio.

“La sensazione che ho – spiega Lodi – e rispetto alla quale spero di sbagliarmi è che dietro a questa scelta di ci siano ragioni prettamente economiche visto che le Cea sono più costose e pagate direttamente dal Comune di Genova mentre le strutture per minori stranieri non accompagnati sono finanziate dallo Stato. Se fosse così contesto fortemente la scelta che non è stata partecipata e organizzata in modo diverso per esempio effettuando il trasferimento prima dell’inizio dell’anno scolastico”.

Quello che la consigliera contesta, in attesa di avere una spiegazione dell’accaduto direttamente dall’assessore competente, non è “la scelta delle strutture di destinazione che sono anch’esse fatte di personale preparato ma il fatto che questi ragazzi siano stati trattati come pacchi postali e queste strutture siano concepite come alberghi e non luoghi formativi”.