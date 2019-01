Sciopero autotrasporto, camionista investito al presidio di Bolzaneto

Genova. Incidente questa notte intorno alle 3.30 a uno dei presidi degli autotrasportatori in sciopero per dire no alle modifiche dei tempi di guida e riposo. Secondo quanto appreso un camion della Basko che non si è fermato al blocco del presidio è stato inseguito a piedi da un altro camionista che ha tentato di fermarlo.

A quel punto non è chiaro se l’uomo sia caduto da solo dopo aver dato una manata sul mezzo oppure sua stato investito di striscio dal camion stesso finendo a terra. Le sue condizioni non sono gravi: l’uomo è stato portato in ospedale dove è stato medicato con 10 giorni di prognosi.

Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono affidati alla polizia municipale.