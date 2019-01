Genova. Lo Sciarborasca esce imbattuto (1-1) dal big match con il Via Acciaio, terminando il girone di andata al quinto posto in classifica, in piena griglia play off.

Gianluca Aloe, difensore centrale del team di mister Berogno, ha realizzato la rete del meritato pareggio, ribadendo a rete, la conclusione da fuori area di Aiello, che si era stampata sul palo.

“Nel primo tempo, sullo 0-0, abbiamo avuto l’occasione di passare in vantaggio, ma la punizione di Parodi ha colpito la traversa, a portiere battuto… ed è stato bravo il nostro portiere Vallarino che ha sventato la palla goal di De Vincenzo – afferma Aloe – nella seconda frazione di gioco, dopo la rete dei padroni di casa (ndr, Chiarabini), siamo usciti fuori alla distanza sfiorando ripetutamente il pareggio con Nania e Sacco, ma sul palo colpito da Aiello, sono stato bravo a trovare il guizzo vincente”.

“Il pareggio, per quanto visto in campo, è il risultato giusto, la prima partita dopo la sosta è sempre particolare e ricca di insidie, pareggiando, siamo rimasti a due due lunghezze di ritardo dallo stesso Via Acciaio, secondo in classifica, terminado la prima fase del campionato in piena zona play off “.

State giocando un campionato davvero interessante, avete perso una sola gara (ndr, con il San Cipriano), giocando alla pari con tutte le compagini…

“Il campionato è competitivo e livellato verso l’alto – continua Aloe – la squadra sta giocando un buon calcio, ma il campionato è ancora lungo e le pretendenti al salto di categoria e/o ai play off sono tante, per cui occorre lavorare per farsi trovare pronti”.