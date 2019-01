Sciabola: Enrico Boffano ed Alberto Balestrino si qualificano per la prova nazionale

Genova. A Zevio, in provincia di Verona, lo scorso fine settimana era di scena la categoria Assoluti nella tappa zonale nord del lungo cammino che porta alla finale dei campionati italiani in programma a Palermo il prossimo mese di giugno.

Ottimo risultato per Leonardo Fiorentini (Circolo Scherma La Spezia) (nella foto) che ha conquistato il secondo posto nella gara di fioretto maschile, staccando anche il pass per la prova di qualificazione nazionale, che si disputerà a Caorle, in Veneto, alla fine di marzo.

Si qualificano per la prova nazionale anche Luca Maretti (Circolo Scherma Savona), diciassettesimo nella gara di fioretto maschile, Enrico Boffano (Genovascherma) ed Alberto Balestrino (Genovascherma), rispettivamente ventitreesimo e venticinquesimo nella prova di sciabola maschile.

Sempre a Zevio si sono disputati anche i campionati di zona a squadre di Serie C2: nella spada maschile la formazione del Circolo Scherma La Spezia, composta da Edoardo Caruso, Leonardo Fiorentini e Marco Malucchi, si è classificata al sesto posto sfiorando la promozione in Serie C1.