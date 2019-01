Sant’Eusebio, dopo caprioli e cinghiali, la passeggiata notturna della volpe

Genova. Ancora un avvistamento faunistico in Valbisagno, che tra cinghiali e caprioli si sta riscoprendo sempre più frontiera permeabile tra fauna selvatica e ‘fauna umana’.

A Sant’Eusebio, infatti, è stata filmata la tranquilla passeggiata notturna di una volpe, in apparenza per nulla disturbata dal contesto. Non è una novità: diversi sono stati in questi anni gli avvistamenti nella zona, soprattutto nei boschi o nei dintorni di orti e pollai, ma il filmato, ripreso da Carlo Drago, è senza dubbio una documentazione importante.

La volpe, diffusa nei nostri territori, è animale che sa adattarsi, e può nutrirsi di un’ampia gamma di ‘cibo’, dagli insetti a piccoli animali predati, ma anche frutta e vegetali. Il periodo però è anche quello degli amori, per cui la passeggiata notturna potrebbe anche essere stata una scappatella.