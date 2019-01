San Martino, incendio al pronto soccorso: a bruciare un materasso, ambulanze deviate

Genova. Incendio questa notte al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. A prendere fuoco sarebbe stato un materasso incendiato – ma le cause sono ancora in via di accertamento – per un uso maldestro dell’accendino da parte di una paziente.

Secondo la ricostruzione ufficiale l’anziana donna non voleva fumare di nascosto, ma voleva farsi luce.

A causa del fumo nella prima mattinata le ambulanze in arrivo al ps sono state deviate negli altri nosocomi cittadini.

Il pronto intervento dei medici, infermieri e oss di turno, assieme a quello di un parente presente del paziente, ha garantito immediatamente la messa in sicurezza della stanza, dalla quale sono stati trasferiti i due pazienti ricoverati, assieme ad altri 6, per limitare l’inalazione dei fumi derivanti; stamani gli ambienti sono stati bonificati e i due letti sono stati nuovamente riaperti. I dirigenti del Pronto Soccorso, per gestire al meglio la criticità, hanno chiesto un alleggerimento al 118, conclusosi alle 8.30 di stamani.

Non si registrano feriti né intossicati.