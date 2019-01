San Fruttuoso, cucina prende fuoco al sesto piano: intervento dei pompieri

Genova. Sono stati avvertiti da alcuni residenti della zona, che hanno visto le fiamme alzarsi dalle finestre, e sono intervenuti in tempo, prima che le fiamme si propagassero ad altre stanze e altre abitazioni, i vigili del fuoco arrivati con due squadre in via Santolini, sulle alture di San Fruttuoso a Genova.

L’incendio, divampato all’interno di una cucina, al sesto piano di un condominio, è stato circoscritto. Le cause sono ancora da stabilire.

Al momento del rogo all’interno dell’abitazione non c’era nessuno. Non ci sono stati, quindi, feriti o intossicati.