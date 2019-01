Genova. Niente di nuovo sotto il sole ma, in questo inizio di 2019, la prima notizia della lunga serie dedicata ai “cinghiali urbani” ha un che di comico.

In via Dei Landi, a Sampierdarena, è intervenuta la polizia municipale, su segnalazione di alcuni cittadini, per via di un ungulato che scorrazzava tranquillo per strada, con qualche rischio per la viabilità, soprattutto. Il cinghiale però, all’arrivo degli agenti, si è tutt’altro che agitato.

Foto 2 di 2



Attorniato da ben due auto della “locale” ha dato un’occhiata incuriosita e poi si è accovacciato sull’asfalto, come a dire “io da qui non mi muovo”, proseguendo nel suo banchetto di rifiuti e fanghiglia. Sono stati poi allertati gli agenti della guardia zoofila per recuperare l’animale e portarlo in aperta campagna.

Non prima però, di una sorta di inseguimento, nella pedonale via Carlo Rolando.