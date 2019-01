Sampdoria, voci su Emerson Leite e Komnen Andric

Genova. Sei mesi alla Samp, dalla preparazione estiva a Natale, con tanto di esordio in Coppa Italia, contro la Spal, ma ora per Gabriele Rolando è arrivato il tempo di andare a giocare con continuità, per dimostrare a “urbi et orbi”, di meritare in futuro, stabilmente una maglia del Doria. La piazza giusta è quella di Carpi, dove va in prestito, per dare una mano agli emiliani a mantenere la Serie B.

In uscita, viene dato anche Gregoire Defrel (ricordiami in prestito dalla Roma), che dopo una partenza a razzo, in maglia blucerchiata, si è visto scavalcare, nelle preferenze di Giampaolo, da Gianluca Caprari, per cui il francese potrebbe ascoltare le sirene della Premier League, interessate a lui… si tratta del Fulham di Claudio Ranieri, del Watford e del West Ham.

In entrata, torna a circolare il nome, già segnalato ai lettori, in data 11 dicembre scorso, del difensore brasiliano (dell’ Atletico Mineiro), classe ’99, Emerson Aparecido Leite De Souza Junior, seguito anche da Juventus e Inter, cui si aggiunge la fresca notizia dell’interessamento della Sampdoria per l’attaccante serbo, dal gola facile, Komnen Andric, che gioca in Croazia nell’Inter Zapresic, e che seppure ancora giovane ha maturato esperienze in Portogallo (Belenenses) e in Lituania (Zalgiris Vilnius).

Dopo Muriel, un altro ex blucerchiato potrebbe tornare a giocare in Serie A, visto che l’agente di Emiliano Viviano ha riferito di una possibile richiesta in tal senso della Spal allo Sporting Lisbona.