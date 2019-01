Sampdoria, voci “low coast” su Destro, Mraz e Pucciarelli

Genova. Da oggi, fino al 31 gennaio, le voci possono trasformarsi in contratti… il dado è tratto, il calciomercato di riparazione ha aperto i battenti.

Entrate e uscite… chi sono i gettonati odierni?

Dawid Kownacki scalpita, merita di giocare… lo vogliono il Parma, il Chievo (meglio indubbiamente Marius Stepinski, piuttosto che Manuel Pucciarelli, come contropartita), il Bologna (Mattia Destro già in estate stava per portare a Bogliasco i suoi scarpini bullonati ), ma soprattutto l’Empoli del suo scopritore Riccardo Pecini, pronto a bilanciare l’operazione con il giovane Samuel Mraz, il cui primo acuto in Italia lo ha dedicato al Genoa, andando a segnare ai rossoblù il suo unico goal in Serie A. Tra l’altro l’attaccante slovacco è già stato sul punto di diventare blucerchiato, avendo fatto un provino con la Primavera, quando venne ingaggiato il compagno del Senica, Michal Tomic.

Nonostante le difficoltà incontrate con Giampaolo, Jakub Jankto viene dato nel mirino di Marotta, che vorrebbe portare il giocatore della Repubblica Ceca all’Inter, mentre molto chiacchierato in questo primo giorno di mercato è Lorenzo Tonelli, il cui riscatto diventerebbe obbligatorio (e costoso), sulla scorta delle poche presenze che mancano al raggiungimenti di tale vincolo… Ragion per cui, visto come sta crescendo Omar Colley (difficile tenerlo in panchina dopo una prestazione come quella contro la Juventus), non è da escludere il ritorno a Napoli, già in questo mese, dell’ex Empoli.