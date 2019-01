Sampdoria, voce dalla Grecia, Dimitris Giannoulis presto in blucerchiato

Genova. Nonostante le critiche piovute addosso a Rafael, per il secondo goal, subito contro il Milan, quando Cutrone lo ha beccato nella terra di nessuno, indeciso se uscire o meno, sembra che il portiere brasiliano sia entrato nel mirino dell’Empoli e che la Samp possa lasciarlo andare a giocare, da titolare, in Toscana, essendo coperta, come dodicesimo, dalla presenza in rosa di Vid Belec.

Stanno, intanto, trovando conferma le voci che indirizzano Antonio Palumbo verso la Trinacria, a Catania per la precisione.

In entrata, torna a galla il nome di Tomas Cuello, centrocampista argentino dell’Atletico Tucuman, seguito anche dai viola.

In Grecia, danno per imminente il trasferimento alla Sampdoria del terzino sinistro Dimitris Giannoulis, difensore dell’Atromitos, in prestito dal Paok Salonicco, con una presenza nella nazionale ellenica.