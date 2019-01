Sampdoria, Vid Belec verso Firenze

Genova. Fase di studio per il mercato blucerchiato… Dopo l’avvenuta ufficializzazione dell’ingaggio di Morten Thorsby (ma non si sa ancora se si dovrà aspettare giugno per vederlo a Bogliasco o se invece magari si troverà un accordo con l’Heerenven per averlo subito) e dopo l’acquisto di Manolo Gabbiadini dal Southampton, adesso si tratta di capire quali degli attaccanti lasciare partire.

L’idea iniziale era quella di mandare Kownacki “a farsi le ossa” , ma la presenza in rosa della punta di Calcinate sembra poter diventare ingombrante sia per Defrel, che per Caprari, già prima costretti a giocarsi il posto, come spalla di capitan Quagliarella.

Per assurdo, potrebbero partire entrambi, visto che il francese è tra l’altro in prestito (e difficilmente verrà riscattato) e il romano potrebbe garantire di incassare il cash da destinare al pagamento di Gabbiadini e di fare una, tanto gradita dalla dirigenza, plusvalenza.

Dirigenza che sta pensando di alleggerire il monte ingaggi, consentendo a Vid Belec di andare a fare il dodicesimo a Firenze… Una scelta logica, se Giampaolo gli ritiene Rafael superiore, visto che, trattenerlo come terzo portiere, sa tanto di spreco.

Un tris di portieri comunque ci vuole (in caso di infortuni) e forse per questo nei giorni scorsi è uscita la voce del giovane “goleiro” brasiliano, Bruno Bertinato, in scadenza d icontratto con il Coritiba.

Comunque gli uomini di mercato della Samp continuano a guardare lontano… ed a proposito di giovani, è di oggi l’ufficializzazione della chiusura dell’operazione con il Trapani, per Erasmo Mulè, che resta in Sicilia fino al termine del campionato.

Da verificare poi, la voce di una trattativa con l’Inter, che ci si augura non ricalchi quella di Bonazzoli. L’interessato sarebbe l’attaccante della Primavera nerazzurra, classe 2000, Davide Merola, nel giro anche dell’Italia Under 19.

Intanto l’agente di Vincent Laurini dichiara la Sampdoria “meta gradita” per il terzino francese della Fiorentina… peccato non lo sia stata la scorsa estate…