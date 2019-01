Sampdoria, torna Gabbiadini?

Genova. A volte ritornano…

Gabbiadini si, oppure Gabbiadini no?

Oggi le voci sono di natura contrastante… c’è chi dice che la Samp è in pole position nella trattativa con il Southampton, mentre altre voci dalla Spagna riferiscono che sarebbe il Betis Siviglia ad essere sul punto di spuntarla con i Saints, disposti in ogni caso a lasciar partire Manolo.

Il ritorno della punta di Calcinate potrebbe essere il preludio alla partenza di Gregoire Defrel, che Claudio Ranieri vorrebbe come rinforzo per il suo Fulham o in alterativa a quella di David Kownacki, anche se, per procurarsi i fondi necessari a soddisfare gli inglesi è più facile pensare alla cessione di Gianluca Caprari all’Atalanta, vistpo che Defrel è di proprietà della Roma e Kownacki sarebbe preferito darlo via solo in prestito, per consentirgli di giocare ed accrescere il suo valore.

Si fanno sempre più consistenti le voci che danno il passaggio alla Samp del giovane milanista Raoul Bellanova, in scadenza a giugno, e non viene esclusa l’ipotesi che il tutto possa avvenire già a gennaio, previo la soddisfazione di una contropartita (in denaro) al Milan. Sul giocatore ci sono però anche Atalanta e Bordeaux.

Anche i primavera blucerchiat ihanno mercato… lo testimonia il Pordenone, che ha messo tra i suoi obiettivi, il centrale difensivo di Pavan, Tommaso Farabegoli, che tuttavia la Samp potrebbe mandare a rinforzare la pattuglia che già gioca a Pesaro.

Come di consuetudine, riportiamo anche un paio di notizie che riguardano due ex blucerchiati: Stefano Okaka torna in Italia, cambiando casacca, dal Watford all’Udinese e Nenad Krsticic lascia la Stella Rossa per approdare all’AEK di Atene… in bocca al lupo, capitan futuro…