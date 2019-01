Sampdoria, “pane frattau” con Sau

Genova. Piatto semplice, ma sostanzioso (pane carasau, uova, salsa di pomodoro, olio d’oliva e pecorino), il “pane frattau”, tipico della Barbagia, probabilmente risulterà più gustoso del “bigos” (piatto simbolo della cucina polacca, a base di crauti, carne e spezie). Metafora semplice per dire che Marco Sau probabilmente farà meglio di quanto non abbia fatto quest’anno Dawid Kownacki, che lascia la Samp (per andare in prestito al Fortuna Dusseldorf, con diritto di riscatto per i tedeschi), forzando la mano alla Sampdoria con dichiarazioni molto esplicite.

Ben venga, dunque, Marco Sau (operazione quasi chiusa per un prestito, con diritto di riscatto), a completare il reparto offensivo, come quarto attaccante, fino al rientro dell’infortunato Caprari.

Kownacki ha sparato sull’ambiente Samp, ad “alzo zero”, attirandosi le ira, in rete, dei tifosi doriani, che finiranno per ricordarlo, probabilmente, per queste dichiarazioni e per il rigore, fallito al 91°, a Cagliari ed i due relativi punti buttati al vento, che a fine anno potrebbero costare l’Europa.

Come anticipato ieri, oggi è stata ufficializzata la variazione del contratto (diventato con obbligo) di Audero, dalla Juventus alla Sampdoria, con Peeters a parziale contropartita, mentre continua il pressing del Parma per arrivare a Jacopo Sala, che verrà lasciato partire solo se si riuscirà a trovare, in tempo utile, un sostituto gradito a Giampaolo (Depaoli del Chievo sembra in rampa di lancio).

Da evidenziare infine il tentativo blucerchiato di “togliere dai guai” Thorsby, messo fuori rosa dall’Heerenveen, cercando di convincere gli olandesi a lasciarlo venire subito a Genova.

Chiudiamo con una voce che riguarda uno dei giovani parcheggiati a Pesaro, Domenico Cuomo, che ha suscitato l’interesse di Potenza e Cavese.