Sampdoria, l’agente di Joachim: “Molti club interessati ma per ora resta blucerchiato”

Genova. “Sono stato a molti incontri, a Joachim sono interessati i primi sei club in Inghilterra e in Italia”. Cosi’ Jacob Andersen, padre e agente del difensore della Sampdoria, conferma che il figlio e’ sempre piu’ oggetto del desiderio di moltissime societa’.

Intervistato a Extra Bladet ribadisce che il ragazzo dovrebbe restare a Genova fino a

giugno: “Io non penso che succeda qualcosa in questo periodo e neanche Joachim – ha detto -. Ritengo che stia bene dove e’ adesso, anche se naturalmente se un grande club vuole incontrarci, non rifiutiamo”.

In Italia piace soprattutto all’Inter mentre in Inghilterra sono arrivate richieste informazioni in particolare dal Tottenham.