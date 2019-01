Sampdoria, Kownacki va, Gabbiadini arriva?

Genova. Le conferme di una trattativa che porterebbe Kownacki in Bundesliga , al Fortuna Dusseldorf, arrivano dall’agente del giocatore, Marcin Kubacki e il fatto aumenta il soffiare della voce di Gabbiadini in dirittura d’arrivo, al di là, di quello che sarà il futuro di Defrel.

L’arrivo di Gabbiadini, dovrebbe escludere quello di Mario Balotelli, che – stando ai media – sarebbe stato offerto alla Sampdoria, oltre che a Parma e Bologna, visto lo stand by dell’interesse del Marsiglia… a meno che il prestito di Defrel, dalla Roma, venga chiuso già in questo mese… in tal caso sarebbe davvero un attacco da “leccarsi i baffi”, con Quagliarella, Gabbiadini, Balotelli e Caprari e lo sarebbe ugualmente con il francese in rosa al posto del romano… forse ancor più.

Analoga offerta avrebbe fatto il Chelsea al Doria (e a Cagliari, Torino e Sassuolo) per il trequatista Lucas Piazon, ma anche qui viene difficile pensare di poterlo vedere in maglia blucerchiata al posto di Ramirez e Saponara.

Per un portiere brasiliano che arriva al Genoa, Jandrei, a lungo sui taccuini di Walter Sabatini questa estate, eccone uno in orbita blucerchiata. Si tratta di Lucas Perri, scuola San Paolo, un classe ’97 (su cui sono anche Crystal Palace e Fiorentina) addirittura accostato dai “paulisti”, all’attuale portiere del Liverpool, ex Roma, Alisson.

Alla voce “uscite”, oltre al già noto interesse della Lazio, per Jacopo Sala, si registra oggi la richiesta del Parma, mentre per Leonardo Capezzi si prospetta un cambio di prestiti, dall’Empoli al Benevento.

Richieste da Ascoli per Maxime Leverbe, stimato da Giampaolo, ma non al punto di avergli concesso l’opportunità di farsi vedere in Serie A… così è giusto concedere all’ex Ajaccio e Olbia di provarci almeno on Serie B.