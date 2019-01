Sampdoria: idea Fabio Depaoli, se parte Jacopo Sala

Genova. L’idea di prendere il clivense Fabio Depaoli, è senz’altro buona… Si tratta di un ’97, con già una discreta esperienza in Serie A e con cinque presenze in Under 21, che potrebbe, in questi mesi che mancano alla fine del campionato, maturare alle spalle di Bartosz Bereszyński, imparando a muoversi secondo i dettami della linea difensiva di Giampaolo. Via libera in tal caso, alla partenza di Jacopo Sala verso il ducato di Parma, con un’operazione che alleggerirebbe i costi del conto economico (leggi ingaggi) e ringiovanirebbe la rosa.

Un’idea, a nostro parere, preferibile a quella di Vincent Laurini, a cui vantaggio ci sarebbe la conoscenza degli schemi del mister, ma non certo l’età anagrafica…

Passando alla fascia difensiva sinistra, ci si imbatte nel caso Dodô, che presumibilmente si protrarrà fino al 31 gennaio, se non oltre… Stando ai media brasiliani, il Cruzeiro avrebbe offerto alla Samp uno scambio con l’attaccante Raniel Santana de Vasconcelos, ottenendo il diniego del management blucerchiato, molto attivo nel settore giovanile.

Il sito della Lega Serie A, alla voce mercato, riporta infatti il tesseramento dei giovani Alessio Ottonello (dalla GoliardicaPolis), Ciro Molisso (un 2002, che ritorna dall’Under 17 del Napoli), la punta centrale slovacca Roan Cerepkai (un altro 2002, prelevato dal lo Sportovy Klub) e Ozuna Mejia Jhoan Manuel (dall’A.S..D. Football Genova Calcio, nato a Santo Domingo nel 2003).

Inoltre nella trattativa che potrebbe portare Antonio Palumbo a Catania, ci sarebbe spazio per un viaggio verso la Liguria di Lorenzo Di Stefano, un 2002 nel giro della Nazionale italiana Under 17.