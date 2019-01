Sampdoria, Gabriele Rolando in prestito al Carpi

Genova. La Sampdoria ha ufficializzato la cessione, in prestito, di Gabriele Rolando al Carpi e con lo stesso comunicato ha reso noto il passaggio definitivo del giovane Andrea Cassaghi al Monza.

L’attenzione della Samp al mercato dei giovani è attestata dalle voci che arrivano dalla Gironda, dove si vocifera di un interesse dei blucerchiati (in concorrenza con Inter e Torino) per il centrocampista del Bordeaux, classe 2000, Aurelien Tchouameni, che ha già avuto modo di esordire in prima squadra.

Continuando a parlare della squadra dalla quale la Juventus prelevò Zinedine Zidane, il Bordeaux sembra sul punto, peraltro di soffiare alla Samp il primavera del Milan, Raoul Bellanova.

Anche un altro giocatore dato in orbita Sampdoria, sta per trovare sistemazione altrove. Si tratta dell’urugaiano Christian Oliva Gimenez, dato in fase di chiusura con il Cagliari.

Altre voci in uscita… il trasferimento di Kevin Prince Boateng, dal Sassuolo al Barcellona, sembra aprire spazi a quello di Gianluca Caprari agli emiliani, ma non è da escludere che possa essere Gregoire Defrel, il sostituto del ghanese.

Intanto, stando alle ultime indiscrezioni, l’Empoli di Riccardo Pecini potrebbe spuntarla nella corsa a Dawid Kownacki, vistel le recenti dichiarazioni di Beppe Iachini, con cui il tecnico ha indicato il polacco come un elemento giusto per i suoi schemi.

I “gunners”, di solito, quando pescano in casa Samp, fanno buoni affari (vedi Mustafi e Torreira) ed allora stanno pensando a fare il trris con Emil Audero… cosicchè la certezza di poterlo rivendere all’Arsenal diventerebbe per la Sampdoria, lo stimolo necessario per riscattare il portiere dalla Juventus, lasciando alla dirigenza bianconera la decisione di effettuare il contro riscatto o meno… tanto in ogni caso il Doria farebbe una plusvalenza