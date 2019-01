Genova. Una serie di striscioni inequivocabili: “12-1 la nostra Coppa”. I tifosi della Sampdoria fanno intendere che gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma sabato alle 18 contro il Milan vanno presi sul serio e hanno deciso di diffondere in città una serie di striscioni tutti uguali.

Un modo per caricare la squadra a non sottovalutare l’impegno, visto che il sorteggio, in vigore da quest’anno sulla scelta del campo di casa tra le squadre di pari categoria, ha privilegiato i blucerchiati.

La Sampdoria ha vinto la Coppa Italia 4 volte, l’ultima nella stagione 1993-1994, sfiorando il quinto titolo nel 2008-2009 perdendo ai rigori in finale contro la Lazio.

In caso di vittoria, la Sampdoria andrebbe a scontarsi contro il vincente tra Napoli e Sassuolo.