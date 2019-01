Sampdoria, arriva Morten Thorsby dall’Heerenveen?

Genova. Voci che nascono all’alba col sorgere del sole e muoiono la sera, al tramonto… come quella di Tonelli sulla via di ritorno a Napoli. Tutto è legato, di certo, al numero di presenze in campionato, cui è legato l’obbligo di riscatto, perché logica dice, che ben difficilmente Giampaolo metterà la sua società con le spalle al muro, avendo a disposizione due alter ego del valore di Andersen e Colley, per comporre la copia centrale della difesa.

Anche la voce di Jankto all’Inter, sembra già sfumata… tanto più che la richiesta nerazzurra parlava di un semplice prestito, con prospettive certamente non propedeutiche ad una rivalutazione di mercato dell’ex udinese.

Se il campione ivoriano in erba Hamed Traorè (quanto ci piace!) dovesse diventare irraggiungibile, per i costi troppo lievitati, ecco che dalla Francia sparano la notizia che la Samp (assieme a Atalanta, Bologna, Fiorentina, Parma) sta tuttora pensando ad un altro ex empolese, in forza al Saint-Etienne, Assane Dioussé, senegalese del ’97, in grado di coprire con sapienza tutti i ruoli del centrocampo.

In vista di una possibile cessione del Papu Gomez (in Cina o Emirati Arabi) l’Atalanta avrebbe fatto un pensierino su Gianluca Caprari, ricevendo il “niet” della Sampdoria.

Chi invece, a quanto pare, ha già le valigie pronte, è Junior Tavares (scommessa persa da Walter Sabatini), tanto è vero che anche i media brasiliani lo danno di ritorno al San Paolo.

Rotta inversa per Dodô? Qui il mistero è alquanto fitto… molti lo vogliono (lo stesso Santos, dove sta giocando, ma anche Flamengo, Corinthians e Cruzeiro)… ma un po’, come la bella di Torriglia, non è escluso che la prossima settimana torni ad allenarsi a Bogliasco…

Gli interisti vorrebbero invece far cambiare la sede di allenamento a Joachim Andersen, portandolo alla Pinetina di Appiano Gentile, a far coppia con Milan Škriniar, magari alleggerendo i costi dell’operazione, inserendo nella trattativa il giovane Zinho Vanheusden, adesso in prestito allo Standard Liegi.

L’ultima notizia di “radiomercato” dà per raggiunto l’accordo della Samp col norvegese, classe ’96 Morten Thorsby, che gioca in Olanda con l’Heerenveen, in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Si tratta di un biondo longilineo centrocampista “da corsa”, con buon senso di inserimento in area, che potrebbe rappresentare una buona alternativa al non più giovane Edgar Barreto.

Intanto, tre ex, che hanno lasciato buoni ricordi alla Gradinata Sud, cambiano squadra… oltre a Muriel alla Fiorentina, Soriano è passato al Bologna e Viviano alla Spal.

Chiudiamo con la notizia di un interessamento del Catania (Serie C) per Antonio Palumbo, blucerchiato attualmente in prestito alla Salernitana, dove non ha trovato spazio.