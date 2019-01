Saldi, centri commerciali Coop confermano trend in crescita

Genova. Anche il secondo week end di saldi conferma in provincia di Genova il trend positivo dei giorni scorsi. I dati arrivano daI Centri Commerciali del circuito Coop Liguria e che mostrano All’Aquilone in Valpolcevera e ai Leudi di Carasco numeri in aumento rispetto allo scorso anno in tutte le merceologie.

” In particolare il settore dell’abbigliamento e delle calzature – sottolinea Matteo Gallieri, direttore del Centro Commerciale L’Aquilone e dei “Leudi” a Carasco – sta riscuotendo grande attenzione da parte dei consumatori che, almeno in questa prima settimana, hanno concentrato i loro acquisti soprattutto nel week end. I numeri di questo secondo sabato confermano questo trend”.

Numeri positivi anche nei Centri Commerciali più piccoli ( (Valbisagno, Mirto, Europa a Genova e Le Lampare ad Arenzano) ” Anche in questi punti vendita – spiega Andrea Pozzo, direttore dei quattro centri commerciali – l’abbigliamento ha fatto da traino. E tutti gli altri negozi delle gallerie ne hanno risentito positivamente con vendite in aumento”.