Rugby, Under 18: FTGI Embriaci avanti tutta

Genova. L’Under 18 della Franchigia Territoriale Giovanile degli Embriaci, ieri pomeriggio, allo stadio Carlini di Genova, ha liquidato perentoriamente con un sonante punteggio (48 a 5) il pur volitivo team del Tecnikabel Torino, la formazione giovanile del Settimo Torinese.

La squadra genovese, che accorpa le attività giovanili Under 18 ed Under 16 del Cus Genova e delle Province dell’Ovest, in questo campionato di élite al momento ha ottenuto globalmente sei affermazioni con Settimo, in due occasioni, Cus Torino, Cus Milano, Lecco e Monferrato perdendo, ed in alcuni casi con il minimo scarto, con Rovato, in due occasioni, Viadana, ASR Milano e Calvisano.

Paolo Ricchebono (nella foto), con Piero Zaami, è il tecnico del team e dice: “Era una partita importante in quanto si è ripreso l’attività agonistica dopo la lunga pausa natalizia. Non è certo facile riuscire ad amalgamare i due gruppi di atleti, che si allenano settimanalmente su campi diversi, ma la contesa agevole come quella con i torinesi ci è stata molto utile e cerchiamo costantemente di ottimizzare tutti i tempi e gli spazi a disposizione per fare in modo che queste due squadre si possano amalgamare al meglio, e puntare possibilmente al terzo posto che ci permetterebbe di accedere alle fasi finali”.

L’Under 18 degli Embriaci hanno giocato con Dianti, Odone, Nicosìa, Cerruti, Zoratti, Cosmelli, Ricchebono, Fossa, Nacci, Guidetti, Giacomo Costa, Solaro, Barbieri, Batista, Lorenzo Costa. In seguito sono subentrati anche Gorziglia, Yassir, Horchi, Civardi, Di Somma, Massaro.

I risultati della 2ª giornata di ritorno del girone 1 élite Under 18:

FTGI Embriaci – Tecnikabel Torino 48-5

Nordival Rovato – Calvisano 10-29

Tutto Cialde Lecco – Viadana 10-25

ASR Milano – Cus Milano 52-5

Monferrato – Cus Torino 15-17

Classifica: ASR Milano 49, Viadana 38, Calvisano 37, Nordival Rovato 34, FTGI Embriaci 26, Cus Torino 21, Tutto Cialde Lecco 18, Cus Milano 12, Monferrato 11, Tecnikabel Torino 2

Prossimo turno (domenica 20 gennaio):

Cus Torino – FTGI Embriaci

Calvisano – Monferrato

Tecnikabel Torino – Nordival Rovato

Cus Milano – Tutto Cialde Lecco

Viadana – ASR Milano