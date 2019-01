Rugby: giornata deludente per le squadre liguri

Recco. Giornata interlocutoria per i club del rugby ligure, sconfitti nei due principali campionati nazionali. Il Cus Genova in Serie A, nonostante una gagliarda prova, tanto che il primo tempo si era chiuso sul vantaggio per i liguri 8-7, ha dovuta lasciare strada nel secondo tempo alla imbattuta capolista Lyons Piacenza, campione d’inverno. La Pro Recco, invece, è caduta al Carlo Androne con il Parabiago mettendo in cascina un solo punto di bonus difensivo, raggiungendo in classifica al sesto posto il Cus Genova.

Altra sconfitta in Serie B per l’Amatori Genova contro un dirompente Varese e domenica prossima a Sant’Olcese per i blaugrana ci sarà l’opportunità di cercare nuovi punti salvezza ospitando il Lecco. In Serie C1, tra le formazioni liguri, ha vinto solo il Savona che insieme ai cadetti del Cus Genova e al Cus Pavia ha ottenuto il passaggio alla fase promozione.

Di seguito risultati e classifiche.

SERIE A GIRONE 1 (IX GIORNATA ANDATA)

Tossini Recco – Parabiago 29/33

Sitav Lyons Piacenza – CUS Genova 28/15

Accademia Ivan Francescato – ASR Milano 17/18

Itinera CUS Torino – Edilnol Biella 34/16

CUS Milano – TK Group Torino 34/19

CLASSIFICA: Lyons Piacenza punti 42, Accademia 32, CUS Torino 31, Milano 30, Parabiago 26, Cus Genova e Pro Recco 20, VII Torino 12, Biella e CUS Milano 10.

SERIE B GIRONE 1 (X GIORNATA ANDATA)

Varese – Amatori Genova 54/7

Bergamo – Amatori Capoterra 39/12

Monferrato – I Centurioni Lumezzane 12/52

Tutto Cialde Lecco – Sertori Sondrio 48/10

Everest Piacenza – Amatori & Union Milano 35/24

Nordival Rovato – Probiotical Novara 39/17

CLASSIFICA: Lumezzane (*) punti 43, Rovato 40, Monferrato e Piacenza 38, Capoterra (*) 29, Bergamo 26, Varese 25, Lecco 18, Sondrio 14, A&U Milano 12, Novara 7, Amatori Genova 6.

(*) = Capoterra/Lumezzane si recupera il 24 febbraio 2019.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (V GIORNATA ANDATA)

Savona – Moncalieri 20/10

CUS Torino/B – CUS Genova/B 24/15

CUS Pavia – Union Riviera 26/0

CLASSIFICA: CUS Genova/B punti 38, Savona 37, CUS Pavia 29, Union Riviera 13, CUS Torino/B 11, Moncalieri 5.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (II GIORNATA RITORNO)

FTGI Embriaci – Tecnikabel Torino 48/5

Monferrato – CUS Torino 15/17

UNDER 18 TERRITORIALE LIGURE/PIEMONTESE GIRONE 2 (II GIORNATA ANDATA)

FTGI Rugby Ligues 2 – San Mauro 28/36

Rivoli – Amatori Genova 7/29

Collegno – Moncalieri 17/27

Amatori Novara in pausa.

CLASSIFICA: FTGI Rugby Ligues 2 punti 6, Novara 5, San Mauro 4, Moncalieri, Amatori Genova 5, Rivoli e Collegno punti 0.

UNDER 14 LIGURIA I FASE (XII GIORNATA)

Cus Genova/1 – Pro Recco 88/7

Cus Genova/2 – Savona 52/29

Province dell’Ovest – Amatori Genova 43/26