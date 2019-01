Rubano in diversi negozi del centro, arrestati da un carabiniere libero dal servizio

Genova. Avevano appena rubato scarpe per circa 300 euro i due giovani che ieri nel tardo pomeriggio sono stati arrestati in via XX settembre da un carabiniere della stazione di Carignano che, libero dal servizio, stava passeggiando in centro.

Il militare ha notato il fare sospetto dei due, così li ha fermati e perquisiti.

Addosso i due uomini, un romeno di 31 anni e un 22enne bielorusso, avevano anche profumi per un centinaio di euro, rubati poco prima dalla profumeria Douglas e altra refurtiva in via di accertamento.