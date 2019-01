Genova. Ecco le nuove immagini inedite del ritrovamento di qualche giorno fa nella acque di Portofino, dove la mareggiata dello scorso 29 ottobre ha ‘regalato’ questi importanti ‘regali’ del passato.

Autori del ritrovamento Edoardo Sbaraini e Gabriele Succi, sub della Rasta Divers di Santa Margherita Ligure, in loco per monitorare i fondali. Le anfore galliche di epoca romana sono state ritrovate a 50 metri di profondità su un fondale sabbioso nell’area protetta del parco di Portofino.

Il ritrovamento è avvenuto sotto villa Altachiara che fu della contessa Francesca Vacca Augusta, nella zona dello scoglio “della Liscia”. La scoperta è avvenuta alla fine di novembre dello scorso anno, il 10 gennaio è stata recuperata la prima anfora.