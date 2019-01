Righi, trovati wurstel con chiodi anti-cane. L’allarme della comunità cinofila

Genova. Ritrovati nella giornata di ieri alcuni bocconi pericolosi per i cani: si tratta di wurstel “farciti” di chiodi e spilli, rinvenuti al Righi.

Chi li ha trovati segnala che sono stati visti in zona osservatorio: “Potrebbero essercene altri”. L’allarme, lanciato in rete, ha avuto centinaia di condivisioni, e il prevedibile stormo di insulti e rabbi per gli autori anonimi del gesto.

Non si placa, quindi, la polemica che in città divide da sempre padroni di cani e detrattori vari, polemica che sempre di più sta prendendo i connotati di una rissa a distanza. E a pagarne le conseguenze i soliti ignari, ma sempre scodinzolanti, amici a quattro zampe