Ricostruzione Ponte, Bucci e prefetto Spena sottoscrivono protocollo intesa per prevenzione infiltrazioni mafiose

Genova. E’ stato firmato questa mattina dal prefetto di Genova Fiamma Spena e dal sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera Marco Bucci il protocollo d’intesa relativo alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’ambito dei cantieri e delle attività legati al ripristino dell’infrastruttura.

L’intesa fa seguito a quanto già indicato, in tema di contrasto alle infiltrazioni, dalla legge di conversione del decreto Genova. Tra i punti del documento, l’assegnazione al prefetto della competenza su tutte le verifiche relative al codice antimafia, l’introduzione di misure semplificate per il rilascio della documentazione antimafia, ma anche l’impegno, da parte del commissario, a inserire in ogni contratto le clausole risolutorie a garanzia antimafia.

In nome della trasparenza il commissario realizzerà una piattaforma informatica contenente l’anagrafe degli esecutori e il settimanale di cantiere, una sorta di libro mastro con i dettagli su contratti, maestranze, cantieri, soggetti e mezzi che vi accedono, e sui flussi finanziari. Infine il protocollo d’intesa elimina le soglie di valore per le verifiche antimafia sui contratti da parte di prefettura e forze dell’ordine.