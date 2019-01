Restano serie le condizioni della bambina genovese ferita sugli sci a Limone

Torino. Restano gravi ma stabili le condizioni della bambina di 9 anni che ieri è rimasta ferita in un incidente sugli sci a Limone Piemonte. La piccola resta ricoverata in osservazione nel reparto di chirurgia intensiva all’ospedale Regina Margherita di Torino.

L’incidente è avvenuto sul Pancani, pista in parte rossa e in parte nera, durante una lezione di sci. Sono in corso indagini per verificare le circostanze dell’incidente e le eventuali responsabilità.

La bambina indossava il casco protettivo, accorgimento ormai diffuso sulle piste e che ha limitato ulteriori e più gravi danni. Nella caduta ha riportato un trauma al volto. Già sottoposta a vista nel reparto maxillo-facciale, non dovrebbe avere bisogno di intervento. Dalla visita non sarebbero emersi segni di trauma a livello encefalico.