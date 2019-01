Rc Auto e altre spese assicurative, a Genova sportelli aperti e consulenze gratuite del portale Facile.it

Genova. Nonostante a dicembre il costo medio dell’RC auto registrato a Genova sia rimasto sostanzialmente stabile rispetto allo stesso mese del 2017, i genovesi per assicurare un veicolo spendono il 13% in più rispetto alla media nazionale.

Per aiutare i cittadini ad abbattere i costi dell’assicurazione e, più in generale le principali voci di spesa familiare, come le bollette di luce e gas, linea telefonica, assicurazioni, prestiti, mutui e molto altro, Facile.it ha deciso di organizzare, nel Facile.it Store di Genova (via Cesarea, 72), una due giorni dedicata al risparmio che avrà luogo venerdì 25 e sabato 26 gennaio.

I genovesi che si recheranno nello Store (dalle 9.00 alle 19.00) potranno sottoporsi ad un check up gratuito delle spese di casa per scoprire come ridurre i costi e, per l’occasione, riceveranno un buono da 200 euro da spendere in strutture convenzionate come hotel, ristoranti, cinema, palestre, centri benessere e parchi di divertimento.