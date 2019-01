Rapallo, quattro denunce e 6 mila euro di multe per discarica abusiva. L’operazione dei carabinieri forestali

Genova. In data 17 gennaio 2018, nell’ambito di controlli ambientali in tema di corretta gestione del territorio, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Rapallo hanno sanzionato 4 cittadini residenti in provincia di Genova per aver abbandonato in maniera incontrollata diverse tipologie di rifiuti, compresi veicoli fuori uso, provocando uno stato di degrado in aree boschive e di forte pregio ambientale.

L’importo complessivo delle sanzioni amministrative ammonta a seimila euro. I Carabinieri Forestali hanno inoltre notiziato gli enti comunali, che adotteranno specifiche ordinanze sindacali per il ripristino dello stato dei luoghi e l’avvio allo smaltimento dei rifiuti abbandonati.

I controlli proseguiranno nei vari comuni di competenza e sono in corso altre indagini per identificare altri soggetti trasgressori.