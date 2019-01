Rapallo Pallanuoto: finisce il sogno europeo

Finisce dopo quattro partite l’avventura europea del Rapallo Nuoto che chiude con un’altra brutta sconfitta la sua Eurolega. Le ruentine chiudono con tre sconfitte e una sola vittoria in un girone molto difficile che comunque aveva visto le ragazze allenate da Luca Antonucci ben figurare contro il Dunaujvaros all’esordio. Con le ungheresi la gara è stata equilibrata e decisa solo negli ultimi due periodi dopo che Rapallo era andata sul 4-5 per allungare fino al 5-7, un brutto finale di terzo periodo ha consentito al Dunaujvaros di pareggiare i conti per poi sfruttare l’empasse della gara e andare sul 9-7 con la rete di D’Amico nel finale a render meno amara la sconfitta.

Con le spagnole dell’Astralpool Sabadell poi si sapeva che per Marcialis e compagne sarebbe stata una missione impossibile, come stanno ad evidenziare i tre gol con cui partono le spagnole che poi subiscono un rientro delle ruentine con Zimmerman, Viacava e D’Amico, intervallate, però dalla quarta rete iberica che chiuderà il parziale sul 3-5. Nel secondo periodo scappano le spagnole che vanno addirittura sul 4-9 prima che Genee tenti di rianimare le sue compagne che iniziano bene il terzo periodo accorciando ancora con Avegno, ma non c’è partita perché Steffens, Garcia due volte, Espar e Ortiz chiudono virtualmente la gara sul 6-13. L’ultimo periodo è sostanzialmente passerella con Sabadell che vince agevolmente 9-17.

La speranza torna nella terza gara in cui a dominare è finalmente la squadra gialloblù che travolge l’Olympia Kosice e incassa i primi tre punti della sua Eurolega. Partita che le ragazze di Antonucci chiudono subito con un primo quarto travolgente che termina 1-6 grazie alla doppietta di Avegno e ai gol di Emmolo, Zanetta, Marcialis e Viacava. Nel secondo periodo si allarga ulteriormente la forbice e alla fiera del gol si aggiunge Sofia Giustini. A metà gara la partita è chiusa 1-11. Gli ultimi due quarti sono sul velluto con Gagliardi, Zimmerman e Genee che si aggiungono fra le marcatrici e la partita si chiuderà su un roboante 6-21.

Sarà l’ultima soddisfazione, però perché Rapallo poi se la deve vedere con le forti greche del Vouliagmeni che entrano in vasca col coltello fra i denti e rifilano quattro reti subito alle rapallesi che chiudono il primo periodo sotto 1-5. Demoralizzate, le liguri peggiorano la situazione nel secondo periodo durante il quale le elleniche allungano sul 2-8 che diventerà un clamoroso 2-11 nel terzo quarto. Tardiva quanto inutile la reazione rapallese che accorcerà il gap con le reti di Cocchiere, Zanetta e Avegno prima che Ninou chiuda i conti e la stagione europea di Rapallo sul 6-13.

Luca Antonucci commenta così l’avventura slovacca delle sue giocatrici: “Vittoria meritata, faccio i complimenti al Vouliagmeni. Noi purtroppo non siamo praticamente entrate in acqua, l’approccio al match è stato completamente sbagliato – prosegue il coach – Torniamo comunque a Rapallo forti di un’esperienza molto positiva, sempre considerando l’età media della nostra squadra, che è molto bassa. Siamo capitati in un girone davvero difficile, ci abbiamo provato fino alla fine ma il risultato è giusto e non abbiamo meritato il passaggio del turno. Ora, subito testa al campionato forti di questo bagaglio di esperienza internazionale che ci sarà sicuramente utile”