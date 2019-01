Genova. E’ arrivata da ponente e si è estesa sul centro e sul resto di Genova, sotto forma di fiocchi anche abbondanti, poco prima dell’ora di pranzo: la neve ha fatto la sua comparsa anche in centro città proprio nelle stesse ore in cui l’Arpal annunciava il prolungamento dell’allerta gialla fino alle 6 di domani, giovedì 24 gennaio.

Neve che, se per il centro e dintorni, rappresenta soprattutto un plus scenografico, sta provocando invece già qualche disagio per la viabilità nei quartieri collinari meno raggiungibili, specialmente in Valpolcevera, Val Bisagno e sulle alture del ponente. Si raccomanda attenzione anche per la possibile formazione di ghiaccio.

Fiocchi già dalle prime ore del mattino nell’entroterra. Qualche disagio per i mezzi pesanti sui tratti appenninici di A26 e A7 ma al momento il sito di Autostrade non segnala blocchi o limitazioni alla circolazione.