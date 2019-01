Genova. Non poteva esserci debutto migliore per il nuovo tecnico della PSA Olympia, Luca Mantoan.

Le gialloblù ospitano al PalaOlympia la Normac AVB, consapevoli di aver di fronte un solo obiettivo: cancellare subito il passo falso di sette giorni prima in quel di Busnago e riprendere la corsa contro la capolista Busa.

Pronti, via e l’Olympia si porta subito in vantaggio, prima sul 7-2 e poi sul 15-7. Un nuovo allungo delle ragazze di casa porta il punteggio sul 21-9, finché sul 23-11 ci pensa Ciurli, con una vera sassata incrociata, a regalare alla PSA i primi, importanti set ball della serata. La Normac riesce a neutralizzarne uno ma non può nulla sul secondo e il set si chiude sul 25-12.

Nel secondo set è invece la Normac a partire meglio, conquistando un primo vantaggio di 3 punti sul 5-2. La frazione prosegue con le padrone di casa sempre sotto di 2/3 punti, fino all’11-7 che costringe coach Mantoan a chiamare il primo time-out, per provare a riordinare le idee. La strategia però sembra non sortire l’effetto sperato e si arriva sul 14-8. Le gialloblù però a questo punto hanno uno scatto d’orgoglio e si rifanno sotto, riuscendo a riacciuffare la parità sul 15-15. Si va avanti punto su punto fino al 19-19, poi l’Olympia prova la fuga ma la Normac (grazie anche ad un nastro fortunato…) rintuzza l’attacco e, anzi, mette anche la freccia, portandosi sul 23-21. Altro cambio dell’inerzia del match e nuovo vantaggio Olympia ma sul 24-23 la Normac riesce ad annullare il primo set ball. C’è da togliere le castagna dal fuoco e bisogna farlo in fretta. E allora Giulia Bilamour prima segna il 25-24 e poi, dalla battuta, manda in tilt la ricezione avversaria, realizzando l’ace del definitivo 26-24.

Anche nel terzo set è la Normac a partire col piede giusto ma l’Olympia stavolta non si fa sorprendere e resta in scia, tornando subito in parità (5-5). La partita continua sui binari di un equilibrio quasi perfetto, tanto che il primo time-out arriva sul 12-10 in favore delle ragazze di Luca Mantoan. A spezzare l’equilibrio è un doppio ace ancora di Bilamour che permette alle padrone di casa di allungare fino al 16-12. La Normac però c’è e torna sul 17 pari, per poi cedere però di schianto, tanto che l’Olympia si porta sul 22-17, punto sancito da un ace pesantissimo di Parodi. Anche il 24-17 è un ace, ancora di Parodi, con l’Olympia che alla fine chiude i conti sul 25-18.

Una vittoria importante, arrivata alla fine con un pizzico di fatica in più di quanto non racconti il 3-0 finale ma, va detto, anche condotta con carattere e determinazione dalle ragazze della PSA Olympia che, dopo il ko di Busnago, hanno dimostrato di non essere lassù per caso. Il mezzo passo falso del Gossolengo (che ha vinto 3-2 contro Costa Volpino) permette poi di accorciare sulla vetta della classifica, che vede sempre le emiliane davanti a tutte con 29 punti, uno in più dell’Olympia.

Adesso non resta che tuffarsi a capofitto in questa settimana, l’ultima del girone d’andata, che per la PSA Olympia si chiuderà sabato 19 gennaio, con la trasferta di ElevationShop Crai. Un ultimo turno per provare a girare la boa ancora più in alto, per confermare quanto di buono fatto finora e, magari, prepararsi a tentare di fare ancora meglio.

Intanto, il gruppo si gode questa vittoria, importante e non certo scontata come la classifica avrebbe potuto far pensare. La sconfitta di Busnago e il cambio di allenatore avevano reso questa settimana sicuramente molto particolare ma Gorini e compagne hanno risposto presenti, riprendendo subito il discorso interrotto solo sette giorni prima.