Protesta scaffalisti, sindacato Uil smentisce accordo: “Devono applicare condizioni contratto nazionale trasporti”

Genova. A qualche giorno dall’ultima manifestazione degli scaffalisti davanti ai punti vendita della grande distribuzione alimentare, arriva la smentita del sindacato Uil, che diffida la cooperativa a “millantare accordo di secondo livello, sottoscritto anni fa con Uil Trasporti”.

A renderlo noto la segreteria regionale del sindacato in una nota stampa, che precisa: “Per il territorio ligure non risulta nessun accordo sindacale di secondo livello sottoscritto per questi lavoratori – si legge nel comunicato stampa – pertanto se la società datrice di lavoro ha un accordo sottoscritto con Uil Trasporti non è certo applicabile sul territorio ligure”.

Per poi aggiungere: “A questi lavoratori vanno applicate quindi tutte le condizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento che devono essere quelle della Logistica trasporto merci e spedizione”.