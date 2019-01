Mignanego. Il giudice sportivo, questa settimana, ha punito dieci calciatori del girone A di Promozione.

Matteo Parodi (Mignanego) è stato squalificato per tre giornate in quanto espulso perché “a gioco in svolgimento, ma con la palla non a distanza di gioco, sferrava un calcio alle caviglie di un avversario”.

Sedki Akkari, Fabio Ansaldo, Gianluca Cafferata (Sestrese), Raffaele Siccardi, Alessio Salis (Legino), Filippo Caffieri (Mignanego), Roman Javier Stefanzl, Giorgio Mombelloni (Bragno), Cristian Draghici (Serra Riccò) sono stati fermati per una gara.

Diego Panetta, dirigente del Mignanego, è stato inibito fino al 21 marzo in quanto “richiamato in precedenza dal direttore di gara, inveiva nei suoi confronti, rivolgendogli espressioni blasfeme ed ingiuriose. Una volta fuori dal rettangolo di gioco, continuava ad inveire nei confronti della terna, rivolgendo espressioni minacciose nei confronti dei direttori di gara. Al termine della gara, continuava ad inveire nei confronti del direttore di gara, dapprima usando un’espressione omofoba, quindi continuando con altre espressioni minacciose, accompagnate da considerazioni relative al fatto che la sanzione eventualmente da subire per aver percosso un arbitro, per lui era irrilevante; solo l’intervento dei dirigenti della società ospitante, infine, impediva l’aggressione del direttore di gara da parte dello stesso. Al termine, i medesimi dirigenti della società ospitante, scortavano, quindi, la terna fino alle proprie autovetture”.

Il Mignanego è stato multato di 150 euro “a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento tenuto dal proprio dirigente “accompagnatore”.

La classifica marcatori dopo 16 giornate:

17 reti: L. Anselmo (Bragno)

13 reti: Miceli (Ospedaletti)

11 reti: Akkari (Sestrese)

9 reti: Mancini (Arenzano), Daddi (Loanesi San Francesco), Fassone (Vallescrivia)

8 reti: Boggiano (Voltrese Vultur)

7 reti: Burdisso (Dianese e Golfo), Rovella (Taggia)

6 reti: D. Vallerga (Celle Ligure), Cafferata (Sestrese), Grassi (Mignanego), Botti (Taggia)

5 reti: Scappatura (Ospedaletti), Murabito (Legino), Zani (Sestrese), A. Rocca, G. Insolito (Loanesi San Francesco), Balestrino (Voltrese Vultur), Perrone (Varazze Don Bosco), Sofia (Celle Ligure), Draghici (Serra Riccò)

4 reti: Di Lorenzo (Loanesi San Francesco), Tarantola (Taggia), A. Anselmo (Arenzano), Romeo (Arenzano/Bragno)

3 reti: Grabinski (Arenzano), Sattin (Sestrese), Espinal, Al. Negro (Ospedaletti), Canu, A. Numeroso (Dianese e Golfo), Cerato, Siccardi, Avanzi (Legino), G. Paini (Varazze Don Bosco), Torra, Zizzini (Bragno), Limonta, Termini (Voltrese Vultur), Cutellè (San Stevese), Poggioli (Serra Riccò)

2 reti: Gerbasi (Taggia), F. Re, Rizzo (Serra Riccò), Alò (Celle Ligure), Pinna, Savaia (Mignanego), De Flaviis, Rambaldi, Crudo, Russo (San Stevese), F. Insolito, Condorelli, Castello (Loanesi San Francesco), Camara, Mereto (Sestrese), Alasia, F. Sturaro (Ospedaletti), Brignoli, Greco, Martini, Garibbo (Dianese e Golfo), Mombelloni (Bragno), Di Mario, Fantoni, Tomao (Ceriale), Gagliardi, L. Baroni, Sulla, Guerrieri, Minardi (Varazze Don Bosco), Rusca, Pereyra, Metalla (Arenzano), Salis, Schirru, Semperboni, Spadoni (Legino), Siri (Voltrese Vultur)

1 rete: Gentile, Garassino, G. Insolito, Pisano, Prinzi (Loanesi San Francesco), Lanzalaco (Arenzano), Cambiaso, Zizzi, Nocentini (Mignanego), Piccolo, E. Burdo, F. Burdo, Ciccia, Rizzo, Orero, Ottolini, Bianchi, Ennaouy, Gazzo (Serra Riccò), Illiano, Gervasi, Setti, Donà, Michero, Gloria, Cutuli (Ceriale), Angius, Ferrari, Calautti (Voltrese Vultur), Saporito, O. Rampini, F. Baroni, Fazio (Varazze Don Bosco), L. Vassallo, Calandrino (Dianese e Golfo), Giguet, Damonte, An. Piombo, E. Rampini, Camara, Termini (Celle Ligure), N. Rossetti, Leto, Amirante, Molon, Matranga, El Atiki, Torre (Vallescrivia), Pili, Majid (Legino), Gallo, Pesco, Fiuzzi, Rosso, Guirat, Salmaso, Cuneo (Taggia), Pizzorni, Stefanzl (Bragno), G. Calvini, B. Raguseo, Stamilla, El Kamli (San Stevese), Ansaldo, Piroli, Gjoka, Federici, M. Raso, Di Sisto (Sestrese), Cadenazzi, Gambacorta (Ospedaletti)

Autoreti: 1 Ippolito (pro Varazze Don Bosco), Maralino (pro Loanesi San Francesco), Rolando (pro Voltrese Vultur)