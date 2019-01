Principe: donna scippata sul bus, insegue il ladro e lo fa arrestare

Genova. Una donna, passeggera su un autobus in centro città, non si è data per vinta quando altri passeggeri l’hanno avvertita che tre ragazzi l’avevano appena borseggiata. Ne ha inseguito uno ed è riuscita a chiamare la polizia descrivendolo nei minimi dettagli.

Dopo poco gli agenti del commissariato Pré hanno raggiunto il malvivente nella zona della stazione Principe della metropolitana. In tasca aveva ancora i soldi sottratti dal portafoglio della signora che poi aveva gettato sotto una macchina. Il portafoglio, con il denaro, è stato restituito alla proprietaria.

Il ladro “beccato”, 27 anni, è stato arrestato per il reato di furto aggravato in concorso e sarà processato con rito direttissimo.