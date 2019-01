Principe, 17enne acquista crack e cocaina. Arrestato lo spacciatore

Genova. Ancora crack e cocaina spacciati nelle strade genovesi. Nella giornata di ieri i carabinieri di San Teodoro hanno fermato due ragazzi dopo averli notati mercanteggiare.

Dopo la perquisizione è emerso lo scambio di alcune dosi di crack da parte del pusher 33enne ad un minore di 17, che sarà segnalato come consumatore ai servizi.

L’uomo, invece, è stato trovato in possesso anche di una somma di poco più di cento euro in banconote di piccolo taglio, probabile frutto del commercio illecito. Arrestato sarà processato per direttissima.