Pra’, guasto alla rete idrica in via Airaghi. Intervento in corso, interruzione fino a notte

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di un guasto verificatosi ad una tubazione collocata in Via Airaghi, si è reso necessario interrompere la fornitura di acqua ai soli edifici allacciati alla tubazione interessata nelle seguenti vie del Comune di Genova

· Piazza Sciesa

· Via Fusinato

· Via Cordanieri

· Via della Torrazza

· Via Camillo Sivori

· Via Santa Maria Ausiliatrice

· Via Airaghi

· Piazza Bignami

· Via Sapello

· Piazza Laura

· Via Prà

· Via De Mari

· Vie limitrofe

Secondo quanto riportato da Iren, il ripristino della fornitura avverrà, salvo imprevisti, in tarda serata.