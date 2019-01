Genova. Proseguono a ritmo serrato le attività di scarificazione dell’asfalto e rimozione dei new-jersey sul troncone ovest del ponte Morandi.

Le operazioni sono cominciate lo scorso 17 gennaio.

Domani, 21 gennaio, è previsto lo smantellamento delle carpenterie accessorie, cioè del materiale ferroso che si trova sul ponte.

Terminata questa fase dovrebbe arrivare il primo taglio dell’impalcato, come previsto dalla stringente tabella di marcia annunciata dal commissario Marco Bucci.

Si lavora h24, fino ad oggi anche con il maltempo: da vedere se la neve prevista anche in città per il prossimo 24 gennaio non causi un ritardo di qualche giorno.

Venerdì il capocordata Omini nella conferenza stampa per la firma del contratto unico ha ricordato che i tempi sono molto stretti ma è loro intenzione rispettarli e consentire l’avvio della fase di ricostruzione, sempre a partire dal lato ovest a cominciare dal prossimo 31 marzo.