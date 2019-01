Genova. È terminato ed ha avuto esito positivo il collaudo con zavorra della pila 8 di Ponte Morandi. Nei giorni scorsi, infatti, era stato montato a questo scopo un contrappeso di 400 tonnellate sotto la parte a sbalzo della pila 8. Insieme al cosìddetto “cravattamento” della pila (una sorta di “fasciatura”) il contrappeso servirà per la sua messa in sicurezza Si specifica che il contrappeso è stato messo in trazione tramite i due strand jack montati a bordo pila.

Tra oggi e domani, lunedì 28, quindi, si procederà alle prove di carico tra la pila 5 e la pila 8 con i carrelli radiocomandati, gli stessi già utilizzati nelle scorse settimane.

Una volta superata la prova di carico, si potrà procedere con la scarifica dell’asfalto anche in questo tratto, l’ultimo che deve essere alleggerito. L’impalcato del troncone Ovest di Ponte Morandi potrà poi essere gradualmente portato a terra.

Il cantiere prosegue anche a levante, è iniziato infatti il trasporto delle strutture di sostegno delle pile in prossimità delle stesse nella zona di via Fillak.