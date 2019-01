Ponte Don Acciai, inizio lavori entro giugno. La nuova struttura avrà una sola pila

Genova. Ritardi, sì, ma a scadenza. Si parla del ponte Don Acciai, che collega via Napoli con via Bari, nel quartiere del Lagaccio, e che è chiuso da settembre per ragioni di tenuta strutturale.

“La progettazione ha avuto qualche problema – ha spiegato l’assessore Paolo Fanghella – al momento stiamo aspettando la valutazione esterna per approvare definitivamente la progettazione definitiva, che dovrebbe arrivare entro il mese”.

Nuova progettazione che prevederà la riduzione delle pile di appoggio ad una sola, su cui saranno ‘appoggiati’ i due impalcati. “Un progetto credo molto bello”, ha spiegato Fanghella, ricordando che il bando di affidamento dei lavori dovrebbe arrivare tra marzo e aprile. Se tutto va bene i lavori dovrebbero iniziare a giugno.