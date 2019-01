Pollice su per le prime prove di carico su ponte Morandi, si prosegue: corso Perrone riaprirà martedì

Genova. Sarà chiuso anche oggi e domani corso Perrone, una delle strade di collegamento tra la Valpolcevera e il centro (ma resterà aperta, sullo stesso lato del torrente e sensori permettendo via 30 Giugno) a causa delle prove di carico sul moncone ovest di ponte Morandi, necessarie per dare il via allo svolgimento dei lavori di demolizione.

Ieri è andato tutto bene, nel senso che la struttura rimasta in piedi, a quanto pare, può sopportare senza deformarsi o rischiare di cedere un peso che supera le 60 tonnellate. Sull’impalcato sono saliti due maxi carrelli radiocomandati da 30 tonnellate circa ciascuno e oggi l’operazione sarà ripetuta con l’utilizzo anche di alcuni contrafforti di una dozzina di tonnellate ulteriori. Sui carrelli sono montati strumenti di alta precisione in grado di valutare la stabilità del moncone.

I mezzi delle aziende Omini e Fagioli, tra le cinque coinvolte nella demolizione, saranno poi impiegati – insieme alle gru strand jack – nello smontaggio meccanico del moncone di ponente. Si inizierà – come già annunciato dal sindaco entro il 24 gennaio – prima però la struttura del viadotto dovrà essere spogliata di new jerasey, guardrail e asfalto per essere ancora più leggera.