Polizia locale, nuovo sciopero del Diccap il 3 febbraio: “Stufi di fare i gabellieri”

Genova. “Perché le promesse dell’amministrazione e dei suoi politici sono state solo parole al vento!”, questa una delle motivazioni per cui il Diccap, sindacato della polizia locale a Genova, annuncia un nuovo sciopero in vista per il 3 febbraio.

Continua lo scontro con il governo Bucci, i suoi assessori e la direzione del corpo. Il Diccap, che già le scorse settimane aveva incrociato le braccia, chiede “rispetto” e di poter “lavorare in sicurezza”. Il sindacato è anche contrario alla richiesta del comando di comminare più sanzioni. “Studi di fare i gabellieri”, scrivono in un volantino.

Il Diccap chiede di conoscere gli obbiettivi dell’amministrazione, strumenti di lavoro idonei, a partire dalle divise, sedi e sezioni ristrutturate. “Se l’Amministrazione vuole veramente sedersi ad un tavolo e parlare seriamente del nostro futuro deve prima garantire che prima si decidono i cambiamenti e poi si applicano non il contrario. Noi siamo sempre pronti al confronto ma con chi non pone pregiudiziali e non decide unilateralmente”, scrive la segreteria del sindacato.