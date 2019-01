Politica, il “DemA” di De Magistris arriva a Genova. Marika Cassimatis eletta coordinatrice

Genova. Ieri si è costituita l’associazione “Democrazia e Autonomia” di Genova, che porta anche nel capoluogo ligure il progetto politico DemA, che fa riferimento a Luigi De Magistris, sindaco di Napoli.

“Siamo felici di comunicare alla città l’avvio di un percorso di attivismo e partecipazione democratica che contrasta il mainstream mediatico che in questi mesi monopolizza la politica italiana, nel quale molti italiani non si riconoscono – scrivono in una nota stampa – Le nostre radici culturali democratiche, inclusive, antirazziste e antifasciste vengono quotidianamente calpestate, la popolazione è disorientata, c’è bisogno di una alternativa”.

Nell’assemblea costitutiva di ieri è stata eletta come coordinatrice Marika Cassimatis: “Napoli e il suo sindaco Luigi De Magistris sono l’esempio concreto di una alternativa concreta alla deriva antidemocratica in atto nel paese. Da Napoli parte un messaggio dove si dice che è’ possibile resistere ed essere propositivi avendo come guida, in questo momento così difficile, una stella polare: la Costituzione Italiana”.

Secondo i ‘Demacratici’ la Carta Costituzionale contiene “tutto ciò che serve, in metodo e contenuti, per realizzare una società di benessere diffuso, di equità, di giustizia sociale. Una Carta che è costata il sangue di tanti resistenti e che oggi si trova in pericolo. A Genova abbiamo raccolto l’invito e ci siamo uniti alla rete delle Agorà già esistenti sul territorio nazionale”.