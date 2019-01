Pioggia e un incidente a Portello: traffico difficile questa mattina in centro città

Genova. Tamponamento tra due auto questa mattina intorno alle 8 in piazza Portello, niente di grave – due feriti in codice giallo – ma ripercussioni decise su una situazione del traffico già complicata dalle condizioni meteo.

Code si sono formate già da via Gramsci e da Corvetto, con ripercussioni anche sulle strade che collegano il centro a Castelletto e a Carignano.

Traffico intenso anche sulla strada soprelevata Aldo Moro specialmente in direzione del casello di Genova Ovest nonché a ponente sia in autostrada, fino a Genova Aeroporto, sia a Sestri e Pegli. Rallentamenti, in diminuzione, in zona Bolzaneto.