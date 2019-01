Genova. Per ora non c’è molto di più che le reti i delimitazione dell’area e un bagno chimico, ma da questa mattina è operativo il cantiere che rimetterà in funzione la seconda sezione delle “siepi d’acqua laterali” della fontana di piazza De Ferrari.

Un intervento da 200 mila euro (a sezione) che dovrebbe durare quattro mesi, e che darà nuova vita alle installazioni che fanno cornice al ‘fontanone’ della piazza simbolo di Genova, questa volta lato ‘Carlo Felice’.

“L’intervento di Aster – ha sottolineato l’assessore ai lavori pubblici Paolo Fanghella – ha permesso con la prima sezione di risolvere alcuni problemi strutturali di infiltrazione”. Tutta la sistemazione della piazza costerà circa 600 mila euro.