Pentito della jihad che ha portato a 8 fermi per tratta di migranti: indagine partita da Genova

Genova. Gommoni veloci per attraversare il Canale di Sicilia in tutta sicurezza con a bordo anche ricercati per terrorismo. E’ partita dalla dda di Genova l’inchiesta che, grazie a un pentito della jihad, ha portato a 8 fermi oggi da parte della procura di Palermo. L’uomo che si trovava in carcere a Sanremo per un mandato di ricerca internazionale legato a un fatto di droga era stato sentito dal Ros genovese su delega del sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo Federico Manotti.

Una volta valutate le dichiarazioni, che sono state raccolte nel 2016, il pm genovese aveva per competenza inviato gli atti a Palermo

Da allora il tunisino ha cominciato a collaborare con gli inquirenti e ha consentito alla Dda di Palermo di fermare i componenti di un'organizzazione criminale che gestiva le traversate verso le coste trapanesi portando in Italia, in cambio di molti soldi, anche pregiudicati e ricercati. Ha deciso di parlare, ha spiegato, per evitare, ha detto agli inquirenti, che ci si ritrovasse con "un esercito di kamikaze in Italia". "I clandestini normali – ha ricostruito – pagano 5.000 dinari tunisini mentre le persone che sono ricercate in Tunisia, per vari reati compreso il terrorismo, pagano da 10.000 dinari in su".

