Osteria delle colonne, venerdì inaugura il nuovo ristorante nel cinquecentesco palazzo Squarciafico

Genova. Inaugura venerdì, nel cinquecentesco palazzo Squarciafico di piazza Invrea, l’Osteria le Colonne. Il palazzo fu edificato nel 1565 su preesistente palazzo medioevale di cui ingloba tuttora la torre.

Un tempo il locale era utilizzato come cisterne del palazzo, e secondo alcune fonti, anche come stalla. Successivamente, per un certo periodo, insieme a tutto il resto del palazzo, sembrerebbe essere stato convertito in casa di piacere per facoltosi clienti.

La proposta del nuovo ristorante (il cui nome nasce dalla presenza all’interno del locale di tredici colonne in pietra di finale e in marmo con capitelli tardo gotici) è un mix di tradizione e innovazione grazie alla presenza di tre chef genovesi (Vittorio, Michele e Ignacio), reduci da importanti esperienze di ristorazione all’estero anche in ristoranti stellati e di un quarto socio, Antonio, che ha deciso di cambiare radicalmente la sua vita e convertirsi con passione al mondo della ristorazione.