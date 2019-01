Ok dalla Regione al documento che propone il contratto degli edili agli addetti alla posa della fibra ottica

Genova. È stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno del Pd sulla posa della fibra ottica e sulla qualificazione delle imprese che eseguono i lavori.

“Con questo documento – spiegano i consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Pippo Rossetti – abbiamo chiesto alla Regione di attivare un confronto con il Governo per arrivare alla definizione di parametri contrattuali ben precisi, in modo che sia prevista, per chi si occupa di questi interventi, l’applicazione del contratto nazionale dell’edilizia. Si tratterebbe di un passo avanti molto importante, visto che, come abbiamo osservato più volte, la qualità dei lavori (in questo caso la posa della fibra ottica) dipende non solo dalla competenza di chi lo svolge, ma anche dalle condizioni contrattuali”.

“Le aziende esecutrici della posa della fibra ottica – continuano i Dem – attualmente, non applicano il contratto collettivo nazionale dell’edilizia, che rappresenta anche una garanzia per i lavoratori stessi sotto il profilo della sicurezza”.