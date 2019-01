Oggi sciopero dei controllori di volo, ecco i voli cancellati e quelli garantiti all’aeroporto di Genova

Genova. A causa dello sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali di Enav, Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo, oggi, venerdì 11 gennaio, saranno possibili ripercussioni sull’operatività dei voli. Lo sciopero è programmato tra le ore 13:00 e le ore 17:00. Sono garantite le fasce 7:00-10:00 e 18:00-21:00. Disagi anche al Cristoforo Colombo.

Di seguito – dal sito dell’aeroporto di Genova – l’aggiornamento sui voli programmati da e per Genova nella fascia oraria dello sciopero (13:00-17:00):

IN ARRIVO

13:30 Volo KL1563 da Amsterdam – Arrivo anticipato alle ore 12:15

13:35 Volo BV2241 da Tirana – Confermato

14:00 Volo V71520 da Palermo – Garantito

14:20 Volo AZ1395 da Roma – Cancellato

16:15 Volo LH1944 da Monaco – Cancellato

IN PARTENZA

14:00 Volo KL1564 per Amsterdam – Partenza anticipata alle 12:45

14:15 Volo BV2240 per Tirana – Confermato

15:15 Volo V71733 per Napoli – Partenza ritardata alle 17:00

16:00 Volo AZ1386 per Roma – Cancellato

16:50 Volo LH1945 per Monaco – Cancellato